Кузнецова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузнецов Осип

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузнецов Фрол

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп

Рождение ребёнка
23.03.1837

Сын: Кузнецов Ефим

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Филипп

Смерть
Неизвестно
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