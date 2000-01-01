Кузнецова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузнецов Осип
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузнецов Фрол
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп
Рождение ребёнка
23.03.1837
Сын: Кузнецов Ефим
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Филипп
Смерть
Неизвестно