Кузнецов Филипп
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вельдяев Константин Васильевич
Мать: Кузнецова Наталья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузнецов Осип
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузнецов Фрол
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1837
Сын: Кузнецов Ефим
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839