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Кузнецов Филипп

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вельдяев Константин Васильевич

Мать: Кузнецова Наталья

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузнецов Осип

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузнецов Фрол

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1837

Сын: Кузнецов Ефим

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Ивановна

Смерть
1839
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