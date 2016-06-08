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Павлов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

08.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Павлов Василий Павлович

Мать: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
02.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Смерть
08.06.2016
Зарайск, Зарайск, Московская область

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