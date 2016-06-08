Павлов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти08.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Рождение ребёнка
30.03.1962
Рождение ребёнка
02.08.1968
Рождение ребёнка
28.01.1972
Рождение ребёнка
23.10.1977
Смерть
08.06.2016
Зарайск, Зарайск, Московская область