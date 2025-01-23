Павлов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1984
Дочь: (Павлова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Павлова (Ерина) Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
13.05.1996
Дочь: (Павлова) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна
Рождение ребёнка
08.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна