Павлов Владимир Анатольевич 30.03.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962

Отец: Павлов Анатолий Васильевич

Мать: Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
06.12.1984

Дочь: (Павлова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Павлова (Ерина) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
13.05.1996

Дочь: (Павлова) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
08.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна

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