Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1937

Дата смерти

07.03.2008

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937

Отец: Анохин Сергей Михайлович

Мать: Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Васильевич

Смерть
07.03.2008

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