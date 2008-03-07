Павлова (Анохина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1937
Дата смерти07.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Рождение ребёнка
30.03.1962
Рождение ребёнка
02.08.1968
Рождение ребёнка
28.01.1972
Рождение ребёнка
23.10.1977
Смерть
07.03.2008