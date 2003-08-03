Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Николаев Алексей Тарасович

Мать: Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1937

Дочь: Павлова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Анохин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шариков Яков

Смерть
03.08.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область
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