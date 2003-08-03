Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1918
Дата смерти03.08.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Отец: Николаев Алексей Тарасович
Мать: Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.11.1937
Дочь: Павлова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Анохин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шариков Яков
Смерть
03.08.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область