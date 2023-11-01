Николаев Алексей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Алексей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колычева (Николаева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Николаева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость

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