Николаев Алексей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колычева (Николаева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Николаева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: (Николаева) Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость