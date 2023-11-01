(Николаева) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колычева (Николаева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Николаева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Николаева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Шарикова (Николаева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Тарасович

Смерть
Неизвестно

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