Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1968
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1992
Жена: Павлова (Грузнова) Алла
Witnesses:Устименко Александр и Летугина Татьяна
Рождение ребёнка
24.02.1993
Мать ребёнка: Павлова (Грузнова) Алла
Рождение ребёнка
08.01.1995
Мать ребёнка: Павлова (Грузнова) Алла
Рождение ребёнка
29.09.2005
Дочь: (Павлова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Павлова (Грузнова) Алла
Рождение ребёнка
30.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Грузнова) Алла