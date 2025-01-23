Павлов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1993
Отец: Павлов Василий
Мать: Павлова (Грузнова) Алла
Место жительства
Неизвестно
Улица свободы, дом 10 кв.1
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
01.09.2008
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Зарайский педагогический колледж им. В.В.Виноградова
Среднее профессиональное образование
Образование
2012
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Зарайский педагогический колледж им. В.В.Виноградова
Выпуск 2012 года
Образование
01.09.2012
Луховицы, Луховицы, Московская область
Поступил в академию | Current education:1