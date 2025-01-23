Павлова (Мишина) Ирина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1996
Дочь: (Павлова) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
08.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Владимир Анатольевич