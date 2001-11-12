Павлова (Панкина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1908
Дата смерти12.11.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Павлов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Смерть
12.11.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость