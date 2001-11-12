Павлова (Панкина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Панкина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1908

Дата смерти

12.11.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

СП
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908

Отец: Панкин Петр Савельевич

Мать: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Павлов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Рождение ребёнка
13.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Смерть
12.11.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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