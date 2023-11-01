Панкина (Суворова) Прасковья Климановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Панкин Никифор Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Булавенко (Панкина) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Павлова (Панкина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панкин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич
Смерть
1946