Панкина (Суворова) Прасковья Климановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Панкин Никифор Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкин Никифор Харитонович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Булавенко (Панкина) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Панкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панкин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Панкин Петр Савельевич

Смерть
1946

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