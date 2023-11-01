Панкин Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Булавенко (Панкина) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Павлова (Панкина) Нина Петровна
Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панкин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких