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Панкин Петр Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Булавенко (Панкина) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Панкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панкин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких

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