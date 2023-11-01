Павлов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1909
Дата смерти30.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909
Отец: Павлов Павел
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Павлов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна
Смерть
30.11.1960
Причина смерти: Сердечный приступ