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Павлов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1909

Дата смерти

30.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909

Отец: Павлов Павел

Мать: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Павлов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
13.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Панкина) Нина Петровна

Смерть
30.11.1960
Причина смерти: Сердечный приступ

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