Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти23.02.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Жбанов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Павел
Рождение ребёнка
18.03.1909
Отец ребёнка: Павлов Павел
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гаврилова (Павлова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел
Смерть
23.02.1959
Причина смерти: Болезнь