Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

23.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Жбанов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Павел

Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Павлов Василий Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гаврилова (Павлова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел

Смерть
23.02.1959
Причина смерти: Болезнь

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