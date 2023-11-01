Павлов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1909
Мать ребёнка: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гаврилова (Павлова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно