Павлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Павлов Василий Павлович

Мать ребёнка: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гаврилова (Павлова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Павлова (Жбанова) Лукерья Степановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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