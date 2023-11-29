Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина
Место рождения
Дата рождения05.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
05.08.1858
Отец: Накаряков Кузьма Акиндинович
Мать: не указана
Запись с.Байки №68. Восприемник: с.Байки отпущенный по билету Иван Захаров Брехов и д.Апреловой кр-кая дочь девица Ирина Тимофеева Накарякова
Бракосочетание
05.11.1876
Каирово, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №11, 1 брак, 18 лет, умершего солдата Косьмы Анкудинова Накарякова дочь. Свидетели: по невесте: д.Апреловой кр-не Феоктист Анкудинов Накаряков, Василий Космин Накаряков. по жениху: д.... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Корзников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Корзников Яков Кирьянович
Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №4 и запись №14 22(28).01- 2 раза записали!!!!. Восприемник: той же деревни кр-н Григорий Федотов Коткин и кр-кая девица Степанида Кирьянова Корзникова.
Смерть
Неизвестно