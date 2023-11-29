Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1858

Отец: Накаряков Кузьма Акиндинович

Мать: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись с.Байки №68. Восприемник: с.Байки отпущенный по билету Иван Захаров Брехов и д.Апреловой кр-кая дочь девица Ирина Тимофеева Накарякова
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Корзников Яков Кирьянович

Каирово, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №11, 1 брак, 18 лет, умершего солдата Косьмы Анкудинова Накарякова дочь. Свидетели: по невесте: д.Апреловой кр-не Феоктист Анкудинов Накаряков, Василий Космин Накаряков. по жениху: д.... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Корзников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Корзников Яков Кирьянович

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №4 и запись №14 22(28).01- 2 раза записали!!!!. Восприемник: той же деревни кр-н Григорий Федотов Коткин и кр-кая девица Степанида Кирьянова Корзникова.
Смерть
Неизвестно

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