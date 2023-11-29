Корзников Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1879
Дата смерти15.07.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Корзников Борис Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Корзникова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Дочь: Корзникова Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Дочь: Корзникова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Сын: Корзников Яков Васильевич
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Дочь: Корзникова Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова
Дочь: Корзникова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова