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Корзников Василий Яковлевич

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

01.01.1879

Дата смерти

15.07.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1879

Отец: Корзников Яков Кирьянович

Мать: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №4 и запись №14 22(28).01- 2 раза записали!!!!. Восприемник: той же деревни кр-н Григорий Федотов Коткин и кр-кая девица Степанида Кирьянова Корзникова.
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Брак запись с.Абызово №6 . По невесте: д.Апреловой кр-н Прокопий Николаев Кобяков, с.Абызова кр-н Лев Георгиев Петухов, 17 лет, 1 брак. По жениху: д.Апреловой кр-н Семен Афанасиев Курбатов, Семен Куз... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Корзников Борис Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Абызово. Восприемник: кр-н д.Апреловой Далексей Яковлев Корзников и кр-кая жена Анна Кузмина Корзникова
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Корзников Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Абызово Родители: д.Апреловой крестьянин Василий Яковлев Корзников и законная жена его Надежда Ивановна, оба православные. Восприемники: д.Апреловой крестьянин Клементий Архипов Коротков и кр... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1902

Дочь: Корзникова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №24 Восприемник: д.Апрелово Феодор Григорьев Булычев и д.Апрелово кр-кая жена Параскева Феодорова Накорякова
Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Корзников Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №50 Восприемник: д.Апрелово Алексей Яковлев Корзников и д.Апрелово кр-кая дочь девица Христина Прокопиева Кобякова
Рождение ребёнка
13.02.1906

Сын: Корзников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №17 Восприемник: д.Апрелово Сергий Симеонов Накаряков и д.Апрелово солдатская жена Екатерина Евфимиева Корзникова
Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Корзникова Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №27 Восприемник: д.Апрелово Борис Васильев Корзников и д.Апрелово кр-кая жена Анна Космина Корзникова
Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Корзникова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №36 Восприемник: сельца Апрелова кр-н Александр Васильев Корзников и того же сельца кр-кая девица Зоя Яковлева Корзникова
Рождение ребёнка
01.02.1914

Сын: Корзников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №3 Восприемник: сельца Апрелова кр-н Борис Васильев Корзников и того же сельца кр-кая девица Матрона Яковлева Корзникова
Рождение ребёнка
1915

Сын: Корзников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1916

Сын: Корзников Яков Васильевич

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №16 Восприемник: сельца Апрелова кр-н Александр Васильев Корзников и того же села кр-кая жена Мария Васильева Коноплева
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Корзникова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корзникова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова (Сергеева) Надежда Феофанова

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
15.07.1939
Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Справка о смерти №115. Умер в возрасте 66 лет, упадок сердечной деятельности. В архиве отдела обработки и хранения документов Управления загс Министерства юстиции РБ по Караидельскому р-ну БАССР. Мест... Показать все

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