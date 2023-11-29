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Корзников Яков Кирьянович

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

17.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1858

Отец: Корзников Кирьян Иванович

Мать: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина

Каирово, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №11, 1 брак, 18 лет, умершего солдата Косьмы Анкудинова Накарякова дочь. Свидетели: по невесте: д.Апреловой кр-не Феоктист Анкудинов Накаряков, Василий Космин Накаряков. по жениху: д.... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Корзников Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
запись с.Каирово №4 и запись №14 22(28).01- 2 раза записали!!!!. Восприемник: той же деревни кр-н Григорий Федотов Коткин и кр-кая девица Степанида Кирьянова Корзникова.
Смерть
Неизвестно

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