Корзников Яков Кирьянович
Место рождения
Дата рождения17.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1858
Бракосочетание
05.11.1876
Каирово, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №11, 1 брак, 18 лет, умершего солдата Косьмы Анкудинова Накарякова дочь. Свидетели: по невесте: д.Апреловой кр-не Феоктист Анкудинов Накаряков, Василий Космин Накаряков. по жениху: д.... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Корзников Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина
запись с.Каирово №4 и запись №14 22(28).01- 2 раза записали!!!!. Восприемник: той же деревни кр-н Григорий Федотов Коткин и кр-кая девица Степанида Кирьянова Корзникова.
Смерть
Неизвестно