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Накаряков Кузьма Акиндинович

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

04.10.1830

Дата смерти

26.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Байки № 53. Восприемник:родной его брат Игнатий Иванов Накаряков
Рождение ребёнка
1849

Сын: Накаряков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись с.Байки № 15, 1 брак, 18 лет. Свидетели по жениху: д.Апрелово гос.кр-не Тимофей Иванов Накаряков, Павел Акиндинов Накаряков, с.Байки кр-н Федор Самуилов Никулин. Свидетели по невесте: д.Апрело... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1858

Дочь: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина

Мать ребёнка: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись с.Байки №68. Восприемник: с.Байки отпущенный по билету Иван Захаров Брехов и д.Апреловой кр-кая дочь девица Ирина Тимофеева Накарякова
Рождение ребёнка
1862

Сын: Накаряков Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Военная служба
До 1870
отставной солдат в 1870г
Смерть
26.01.1874
Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
41 год,от водянки

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