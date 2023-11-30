Накаряков Кузьма Акиндинович
Место рождения
Дата рождения04.10.1830
Дата смерти26.01.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Запись с.Байки № 53. Восприемник:родной его брат Игнатий Иванов Накаряков
Рождение ребёнка
1849
Сын: Накаряков Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна
Бракосочетание
04.02.1849
Запись с.Байки № 15, 1 брак, 18 лет. Свидетели по жениху: д.Апрелово гос.кр-не Тимофей Иванов Накаряков, Павел Акиндинов Накаряков, с.Байки кр-н Федор Самуилов Никулин. Свидетели по невесте: д.Апрело... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1858
Дочь: Корзникова (Накарякова) Анна Кузьмина
Мать ребёнка: не указана
Запись с.Байки №68. Восприемник: с.Байки отпущенный по билету Иван Захаров Брехов и д.Апреловой кр-кая дочь девица Ирина Тимофеева Накарякова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна
Военная служба
До 1870
отставной солдат в 1870г
Смерть
26.01.1874
41 год,от водянки