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Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Курбатов Гавриил Никитич

Мать: Курбатова (Щербинина) Евдокия Терентьевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Накаряков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Накаряков Кузьма Акиндинович

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Накаряков Кузьма Акиндинович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись с.Байки № 15, 1 брак, 18 лет. Свидетели по жениху: д.Апрелово гос.кр-не Тимофей Иванов Накаряков, Павел Акиндинов Накаряков, с.Байки кр-н Федор Самуилов Никулин. Свидетели по невесте: д.Апрело... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Накаряков Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Накаряков Кузьма Акиндинович

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

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