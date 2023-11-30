Накарякова (Курбатова) Матрона Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1849
Сын: Накаряков Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Накаряков Кузьма Акиндинович
Бракосочетание
04.02.1849
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись с.Байки № 15, 1 брак, 18 лет. Свидетели по жениху: д.Апрелово гос.кр-не Тимофей Иванов Накаряков, Павел Акиндинов Накаряков, с.Байки кр-н Федор Самуилов Никулин. Свидетели по невесте: д.Апрело... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Накаряков Кузьма Акиндинович