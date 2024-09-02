Емельян Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
С 1826 по 1840 ст.
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Аксинья Емельянова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Фекла Павлова
Смерть
Неизвестно