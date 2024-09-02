Емельян Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1776 по 1780 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
С 1826 по 1840 ст.

Сын: Борисов Борис Емельянов

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Аксинья Емельянова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Фекла Павлова

Смерть
Неизвестно

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