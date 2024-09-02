Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1776 по 1780 ст.
Дата смерти1824 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1776 по 1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Емельян Андреев
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1824 ст.