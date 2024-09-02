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Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1776 по 1780 ст.

Дата смерти

1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1776 по 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Емельян Андреев

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1824 ст.

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