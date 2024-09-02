Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Смерть
После 1834 ст.

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