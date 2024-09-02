Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Смерть
После 1834 ст.