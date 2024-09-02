Фекла Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
С 1826 по 1840 ст.

Сын: Борисов Борис Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Аксинья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Авдотья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Андреев

Смерть
Неизвестно

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