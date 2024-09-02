Фекла Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
С 1826 по 1840 ст.
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Аксинья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Авдотья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Андреев
Смерть
Неизвестно