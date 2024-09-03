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Анастасия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Емельян Андреев

Мать: Фекла Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Борис Ирадионов

Рождение ребёнка
?.07.1870 ст.

Дочь: Марина Борисова

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.

Сын: Макар Борисов

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
25 июля 1876 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Ирадионов и жена Анастасия Емельянова, правосавные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Андрей Феодоров и той же дер... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.

Сын: Феодор Борисов

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
10 ферваля 1879 г крещение Деревни Верхне-/Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Иродионов и жена Анастасия Емельянова, православные Восприемники того же села крестьянин Андрей Феодоров и из чуваш крес... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1885 ст.

Сын: Никита Борисов

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
15 сентября 1885 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Федор Борисов и кр... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.

Дочь: Ксения Борисова

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
22 января 1889 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Федор Борисов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.

Сын: Антоний Борисов

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
17 января 1893г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Иродионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Феодор Борисов и кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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