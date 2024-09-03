Анастасия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Емельян Андреев
Мать: Фекла Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1870 ст.
Дочь: Марина Борисова
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
Рождение ребёнка
24.07.1876 ст.
Сын: Макар Борисов
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
25 июля 1876 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Ирадионов и жена Анастасия Емельянова, правосавные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Андрей Феодоров и той же дер... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.
Сын: Феодор Борисов
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
10 ферваля 1879 г крещение Деревни Верхне-/Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Иродионов и жена Анастасия Емельянова, православные Восприемники того же села крестьянин Андрей Феодоров и из чуваш крес... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1885 ст.
Сын: Никита Борисов
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
15 сентября 1885 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Федор Борисов и кр... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.
Дочь: Ксения Борисова
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
22 января 1889 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Родионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Федор Борисов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Сын: Антоний Борисов
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Ирадионов
17 января 1893г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Борис Иродионов и жена его Анастасия Емельянова, православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Феодор Борисов и кре... Показать все
Смерть
Неизвестно