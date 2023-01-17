Ванетик Буня Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванетик Буня Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1943 и 1945

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ванетик Ицхак Бен Цалевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рутгайзер Исаак Мойсеевич

Одесса, Одеська область
Смерть
Между 1943 и 1945
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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