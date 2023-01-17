Ванетик Буня Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1943 и 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ванетик Ицхак Бен Цалевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рутгайзер Исаак Мойсеевич
Одесса, Одеська область
Смерть
Между 1943 и 1945
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край