Рутгайзер Исаак Мойсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутгайзер Исаак Мойсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванетик Буня Исааковна

Одесса, Одеська область
Смерть
25.04.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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