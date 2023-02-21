Рутгайзер Исаак Мойсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванетик Буня Исааковна
Одесса, Одеська область
Смерть
25.04.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния