Ванетик Ицхак Бен Цалевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванетик Буня Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург