Ванетик Ицхак Бен Цалевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванетик Ицхак Бен Цалевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванетик Хаим Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванетик Буня Исааковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванетик Михаил Исаакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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