Бондаренко (Голоскокова) Вера Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко (Голоскокова) Вера Никифоровна

Бондаренко (Голоскокова) Вера Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

29.09.1973

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Голоскокова Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1932

Сын: Бондаренко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Россия
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Бондаренко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Рождение ребёнка
20.10.1936

Дочь: Луганская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Около 15.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бондаренко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Василий Илларионович

Смерть
29.09.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close