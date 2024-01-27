Бондаренко (Голоскокова) Вера Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти29.09.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Голоскокова Никифор
Рождение ребёнка
01.06.1932
Сын: Бондаренко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Россия
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Бондаренко Степан Васильевич
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Рождение ребёнка
20.10.1936
Дочь: Луганская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Рождение ребёнка
Около 15.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бондаренко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1973