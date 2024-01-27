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Бондаренко Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Бондаренко Василий Илларионович

Мать: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
26.07.1974

Сын: Бондаренко Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
?.11.1975

Сын: Бондаренко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
30.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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