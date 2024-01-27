Бондаренко Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
26.07.1974
Сын: Бондаренко Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
?.11.1975
Сын: Бондаренко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
30.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Татьяна Юрьевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно