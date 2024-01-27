Бондаренко Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1974
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1974
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2002
Причина смерти: автокатастрофа