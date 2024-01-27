Бондаренко Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1974

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1974

Отец: Бондаренко Алексей Васильевич

Мать: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2002
Причина смерти: автокатастрофа
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