Бондаренко Василий Илларионович
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Дата рождения1908
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Рождение ребёнка
01.06.1932
Сын: Бондаренко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Россия
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Бондаренко Степан Васильевич
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
20.10.1936
Дочь: Луганская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 15.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бондаренко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Еще в детстве стал сиротой.
Смерть
1978