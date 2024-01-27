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Бондаренко Василий Илларионович

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Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий

Дата рождения

1908

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бондаренко Илларион Николаевич

Мать: Бондаренко Поросковья Ивановна

Россия, СО АССР, г.Моздок, х.Троицкий
Рождение ребёнка
01.06.1932

Сын: Бондаренко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Россия
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Бондаренко Степан Васильевич

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
20.10.1936

Дочь: Луганская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 15.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бондаренко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Бондаренко Вера Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Вера Никифоровна

Упоминание
Неизвестно
Еще в детстве стал сиротой.
Смерть
1978
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