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Бондаренко Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1934

Дата смерти

20.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934

Отец: Бондаренко Василий Илларионович

Мать: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Людмила Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
24.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Людмила Николаевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2003
Израиль, г.Кфар Сабе
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