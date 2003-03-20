Бондаренко Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1934
Дата смерти20.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1934
Рождение ребёнка
05.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Людмила Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Людмила Николаевна
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2003
Израиль, г.Кфар Сабе