Бондаренко (Синицина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Синицина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1938

Дата смерти

30.06.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938

Отец: Синицина Николай Синицын

Мать: Агриппина Синицина

Рождение ребёнка
05.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Степан Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
24.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Степан Васильевич

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
30.06.1993
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