Бондаренко (Синицина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1938
Дата смерти30.06.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938
Отец: Синицина Николай Синицын
Мать: Агриппина Синицина
Рождение ребёнка
05.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Степан Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
24.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Степан Васильевич
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
30.06.1993