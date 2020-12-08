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Бондаренко Петр Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.06.1932

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932

Отец: Бондаренко Василий Илларионович

Мать: Бондаренко Вера Никифоровна

Россия
Рождение ребёнка
18.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Петровна

Россия
Смерть
08.12.2020
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