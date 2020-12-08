Бондаренко Петр Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.06.1932
Дата смерти08.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1932
Россия
Рождение ребёнка
18.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Петровна
Россия
Смерть
08.12.2020