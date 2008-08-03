Луганская (Бондаренко) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1936
Дата смерти03.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1936
Рождение ребёнка
26.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириченко Николай Никифорович
г. Моздок
Рождение ребёнка
1964
Сын: Луганский Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Луганский Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2008
Белоруссия, г.Борисов