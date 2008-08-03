Луганская (Бондаренко) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луганская (Бондаренко) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1936

Дата смерти

03.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1936

Отец: Бондаренко Василий Илларионович

Мать: Бондаренко Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
26.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириченко Николай Никифорович

г. Моздок
Рождение ребёнка
1964

Сын: Луганский Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Луганский Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Николай Никифорович

Смерть
03.08.2008
Белоруссия, г.Борисов
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