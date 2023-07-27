Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)
Место рождения
Дата рождения19.01.1898
Дата смерти07.05.1938
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898
Отец: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Мать: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)
Работа или профессия
Неизвестно
Директор отдела промышленного экспорта в Амторге, Нью-Йорк
Место жительства
С 1917 по 1938
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Волков (Герценберг) Руслан Ильич
Мать ребёнка: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)
Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Арест
21.02.1938
Старопименовский пер. 16, кв.3
Смерть
07.05.1938
Причина смерти: Расстрел | Место захоронения: Коммунарка.