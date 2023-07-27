Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

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Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

19.01.1898

Дата смерти

07.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1898

Отец: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Мать: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Лиепая, Liepāja
Работа или профессия
Неизвестно
Директор отдела промышленного экспорта в Амторге, Нью-Йорк
Место жительства
С 1917 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1925

Жена: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Волков (Герценберг) Руслан Ильич

Мать ребёнка: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Арест
21.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
Старопименовский пер. 16, кв.3
Смерть
07.05.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрел | Место захоронения: Коммунарка.

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