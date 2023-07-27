Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

avatar

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

24.10.1858 ст.

Дата смерти

После 1932

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1858 ст.

Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Мать: Герценберг Дора

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Работа или профессия
Неизвестно
Коммерсант
Место жительства
Неизвестно
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

Мать ребёнка: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)

Мать ребёнка: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Лиепая, Liepāja
Смерть
После 1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.