Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Место рождения
Дата рождения24.10.1858 ст.
Дата смертиПосле 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1858 ст.
Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Мать: Герценберг Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Коммерсант
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)
Мать ребёнка: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)
Мать ребёнка: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)
Смерть
После 1932