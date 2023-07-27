Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Якобсон (Yakobsohn) Вульф (Vulf)

Мать: не указана

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

Отец ребёнка: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)

Отец ребёнка: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Лиепая, Liepāja
Смерть
Неизвестно

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