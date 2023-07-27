Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Якобсон (Yakobsohn) Вульф (Vulf)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)
Отец ребёнка: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)
Отец ребёнка: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Смерть
Неизвестно