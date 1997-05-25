Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)
Место рождения
Дата рождения02.02.1900
Дата смерти25.05.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1900
Отец: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)
Мать: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Машинистка-стенографистка (конторщица), коллектор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1932
Сын: Шумов Ванцетти Самуилович
Отец ребёнка: Шумов Самуил Абрамович
Смерть
25.05.1997