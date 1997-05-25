Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)

Шумова (Герценберг) Тамара Ивановна (Эльхонон-Ицыковна)

avatar

Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

02.02.1900

Дата смерти

25.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1900

Отец: Герценберг (Herzenberg, ) Эльхонон-Ицык (Jeannot) Элиасович (Elias, Eliass)

Мать: Герценберг (Herzenberg, Hercenberg) (Якобсон (Yakobsohn)) Цецилия (Цезе Cecilia) (Цезе, Cecilia) Вульфовна (Vulf)

Лиепая, Liepāja
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумов Самуил Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
Машинистка-стенографистка (конторщица), коллектор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1932

Сын: Шумов Ванцетти Самуилович

Отец ребёнка: Шумов Самуил Абрамович

Лиепая, Liepāja
Смерть
25.05.1997
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.