Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.12.1899

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899

Отец: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)

Мать: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель, редактор, переводчик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Герценберг (Куприянова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Куприянов Николай Федорович

Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1923

Муж: Ильин Степан Степанович

Развод
?.04.1924

Муж: Ильин Степан Степанович

апрель условен - в мемо весна
Бракосочетание
1925

Муж: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Волков (Герценберг) Руслан Ильич

Отец ребёнка: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва

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