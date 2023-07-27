Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)
Место рождения
Дата рождения20.12.1899
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899
Отец: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель, редактор, переводчик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Герценберг (Куприянова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Куприянов Николай Федорович
Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1923
Развод
?.04.1924
апрель условен - в мемо весна
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Волков (Герценберг) Руслан Ильич
Отец ребёнка: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)
Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1992