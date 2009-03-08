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Волков (Герценберг) Руслан Ильич

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Место рождения

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

08.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)

Мать: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

Сычевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, к.г.м.н., переводчик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.10.1953

Жена: Волкова (Волкова) Инна Константиновна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Волков Кирилл Русланович

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Инна Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1960

Сын: Волков Дмитрий Русланович

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Инна Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.2009
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Тромбоэмболия после операции

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