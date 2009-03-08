Волков (Герценберг) Руслан Ильич
Место рождения
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти08.03.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: Илья (Elie Ilya) (Elie, Ilya) Иванович (Эльхонон-Ицыкович)
Мать: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, к.г.м.н., переводчик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.10.1953
Рождение ребёнка
09.09.1956
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Инна Константиновна
Рождение ребёнка
03.10.1960
Сын: Волков Дмитрий Русланович
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Инна Константиновна
Смерть
08.03.2009
Причина смерти: Тромбоэмболия после операции