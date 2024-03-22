Воробьевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Воробьевъ Николай
Мать: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
01.07.1864
Сын: Воробьевъ Андрей
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
27.06.1866
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
01.02.1868
Сын: Воробьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
27.07.1869
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
22.03.1873
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
29.07.1874
Сын: Воробьевъ Василій
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Воробьева Марія
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Аѳанасія