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Воробьевъ Иванъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Воробьевъ Николай

Мать: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1864

Сын: Воробьевъ Андрей

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1866

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1868

Сын: Воробьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1869

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1873

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1874

Сын: Воробьевъ Василій

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Воробьева Марія

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Аѳанасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Аѳанасія

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