Воробьевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Аѳанасія

Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Воробьева Агриппина

Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Воробьевъ Сергей

Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1912

Сын: Воробьевъ Петръ

Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова

Ново-Никольский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елена Иванова

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