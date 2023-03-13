Воробьевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Воробьева Агриппина
Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1899
Сын: Воробьевъ Сергей
Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1912
Сын: Воробьевъ Петръ
Мать ребёнка: Воробьева Елена Иванова
Ново-Никольский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Елена Иванова