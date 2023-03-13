Воробьева Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Воробьева Агриппина

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1899

Сын: Воробьевъ Сергей

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1912

Сын: Воробьевъ Петръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Ново-Никольский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Иванъ

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