Воробьева Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Воробьева Агриппина
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1899
Сын: Воробьевъ Сергей
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.06.1912
Сын: Воробьевъ Петръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Ново-Никольский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Иванъ