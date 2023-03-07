Воробьевъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения22.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
02.07.1895
Сын: Воробьевъ Андрей
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Александрова
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно