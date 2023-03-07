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Воробьевъ Гавріилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1895

Сын: Воробьевъ Андрей

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Александрова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Александрова

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