Воробьева Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1895
Сын: Воробьевъ Андрей
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Гавріилъ