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Воробьевъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1888

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1892

Сын: Воробьева Ксенія

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Воробьевъ Мефодий

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1908

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Александрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1908

Сын: Воробьевъ Владимиръ

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Александрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анисья Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елизавета

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