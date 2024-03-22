Воробьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения01.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
26.12.1888
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета
Рождение ребёнка
16.01.1892
Сын: Воробьева Ксенія
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Воробьевъ Мефодий
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета
Рождение ребёнка
14.07.1908
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Александрова
Рождение ребёнка
14.07.1908
Сын: Воробьевъ Владимиръ
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Елизавета